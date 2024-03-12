Son dakika! Bakan Tunç'tan açıklamalar peş peşe geldi!

Bakan Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan kaza ile ilgili soruşturma sürerken, "annesiyle 18 yaşından küçük birinin Mısır üzerinden ABD'ye geçtiği tespit edildiğini, umuyoruz ki ABD iade talebimizi karşılasın" dedi.

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Son dakika! Bakan Tunç'tan açıklamalar peş peşe geldi!

Bakan Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturma devam ederken, Mısır üzerinden ABD'ye geçen anne ve oğlu için, ABD ile adli yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de iade talebimizi illettik. Bugün itibarıyla bize ABD'den cevabi yazı geldi. İstenen belgeler vardı ve bu belgeleri tamamladık.

İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen 1 kişinin vefatıyla olan bir trafik kazası. 18 yaşından küçük birinin annesiyle yurt dışına kaçtığı belirlendi. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol aracılığıyla bu gerçekleşiyor. Umuyoruz ki ABD iade talebimizi karşılasın.

Son dakika! Bakan Tunç'tan açıklamalar peş peşe geldi!

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dün itibarıyla bu dosya ile ilgili 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve havalimanına bırakın kişi gözaltına alındı. Olay yerindeki telefonları alıp emniyete bırakan şoför de gözaltında.

ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİM' MESAJI

Cumhurbaşkanımız gençlerle yaptığı toplantıda anayasamızın kuralını hatırlattı. Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllık seçilebilir ve 2 dönem seçilebilir. Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da TBMM, 5'te 3 çoğunlukla Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararını alırsa tekrar 3. dönem için adaylık yolu açılır. Bakalım o yıllara çok uzun süre var, 4 yılda neler olur.

Son dakika! Bakan Tunç'tan açıklamalar peş peşe geldi!

'PARA SAYMA' GÖRÜNTÜLERİ

O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bu paraların partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da bir kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor. Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır. Böyle bir miktardaki paranın, il binasının satışını nasıl söz konusu olabildiğini Cumhuriyet savcılığı bu tereddütlerin ortadan kaldıracağı bir soruşturma gerçekleştirecek. Bu paranın genel merkez tarafından mı ödendiği, yoksa buradan mı ödendiği. Belge ve görüntü kaynaklarının da tutmaması hepsi savcılığın kontrol edeceği konulardır. Suçtan elde edilen bir gelir varsa bu ortaya çıkacaktır. Böyle elden 15 milyon gibi bir paranın teknoloji çağında verilmesi... Görüntülerde ismi geçenler, ifadelerine başvurulacak. Orada bir suç unsuru var mı yok mu burada ortaya çıkacaktır.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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