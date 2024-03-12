TDK Deniz kuvvetlerinin vurucu gücü artıyor! MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla tamamlandı!

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Roketsan sorumluluğunda başlatılan proje kapsamında, MİDLAS) ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi.

YAYINLAMA
Google News
TDK Deniz kuvvetlerinin vurucu gücü artıyor! MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla tamamlandı!

Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Millî Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen; MİLGEM Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi kapsamında kritik bir kilometre taşı başarıyla tamamlandı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, Deniz Kabul Testleri’ni tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı.

TDK Deniz kuvvetlerinin vurucu gücü artıyor! MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla tamamlandı!
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:
“Silahlı Kuvvetlerimizin dışa bağımlılığını azaltmaya ve kritik ihtiyaçlarını yerli ve millî çözümlerle karşılamaya devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı kapsamında başlattığımız MİLGEM Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi’nde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Türkiye’nin ilk millî fırkateyni TCG İstanbul’a entegre edilen MİDLAS, HİSAR-D RF Füzesi’ni başarıyla ateşledi. Bu test ile birlikte; Türkiye’de ilk defa millî bir hava savunma füzesi, millî lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlenmiş oldu. Geliştirme faaliyetleri devam etmekte olan projemiz kapsamında önümüzdeki dönemde; SİPER, SAPAN ve ATMACA Füzeleri de MİDLAS’tan atılabilecek olup, ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de MİDLAS’tan atımını gerçekleştireceğiz inşallah. Bu kritik başarıda görev alan başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli başta olmak üzere, Roketsan, Aselsan, Havelsan ve STM firmalarımızı yürekten tebrik ederim. Savaş gemilerimizden 'dikey atım yeteneği' ve bu sayede Donanmamızın kazandığı 'millî hava savunma şemsiyesi' ülkemize hayırlı olsun!”

TDK Deniz kuvvetlerinin vurucu gücü artıyor! MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla tamamlandı!

TÜRK DENİZ KUVVETLERİNİN VURUCU GÜCÜ ARTIYOR

Gerçekleşen atışlı testlerde önemli bir diğer başarım da TCG İstanbul’da bulunan millî savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılarak HİSAR-D RF Füzesi’ni fırlatması oldu. Gerçekleşen bu test ile aynı zamanda, HİSAR-D RF Füzesi’nin TCG İstanbul’dan güvenli ayrılma testi de başarıyla tamamlanmış oldu.
Gerçekleşen atış faaliyetine, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Hüseyin Avşar ve Gökhan Uçar ile Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katılım sağladı.

Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na pankartlı protesto!Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na pankartlı protesto!

Ali Tombaş : ''Sultanbeyli’de önümüzdeki dönemin gençlerin dönemi olacak''Ali Tombaş : ''Sultanbeyli’de önümüzdeki dönemin gençlerin dönemi olacak''

Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!

Bursa’da şafak vakti operasyonu! Fuhuş çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama var...Bursa’da şafak vakti operasyonu! Fuhuş çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama var...

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan endişe yaratan açıklama: “Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz’den Karadeniz’e göç olacak”
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan endişe yaratan açıklama: “Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz’den Karadeniz’e göç olacak”
ChatGPT kullanıcılarına iyi haber! Bu özellik tamamen ücretsiz olacak
ChatGPT kullanıcılarına iyi haber! Bu özellik tamamen ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu tarih verdi, "Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz"
Bakan Uraloğlu tarih verdi, "Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz"
Facebook oturum zaman aşımına uğradı ne anlama geliyor
Facebook oturum zaman aşımına uğradı ne anlama geliyor
Son Haberler
Yeditepe İstanbul Gazetesinden görkemli 20. yaş kutlaması
Yeditepe İstanbul Gazetesinden görkemli 20. yaş kutlaması
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Son dakika! Bakan Tunç'tan açıklamalar peş peşe geldi!
Son dakika! Bakan Tunç'tan açıklamalar peş peşe geldi!
TDK Deniz kuvvetlerinin vurucu gücü artıyor! MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla tamamlandı!
TDK Deniz kuvvetlerinin vurucu gücü artıyor! MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla tamamlandı!
Ön sipariş rekoru kırdı! Tarihteki ilk uçan otomobilin üretim tarihi ve fiyatı belli oldu!
Ön sipariş rekoru kırdı! Tarihteki ilk uçan otomobilin üretim tarihi ve fiyatı belli oldu!
Android kullanıcılarını ilgilendiriyor! Bu özellik çok işinize yarayacak
Android kullanıcılarını ilgilendiriyor! Bu özellik çok işinize yarayacak
Çok Okunanlar
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
GTA 6 bekleyenlere şok: Çok üzüleceksiniz
GTA 6 bekleyenlere şok: Çok üzüleceksiniz
Elon Musk’tan şok OpenAI kararı: Şirket ve CEO’su Sam Altman’ı dava ediyor…
Elon Musk’tan şok OpenAI kararı: Şirket ve CEO’su Sam Altman’ı dava ediyor…
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''