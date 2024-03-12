Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na pankartlı protesto!

Beylikdüzü'nde Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, İmamoğlu'nun dükkanının hemen yanında bulunan tapulu arazisine el konulduğunu iddia ederek protesto edip, Dükkanın çevresini pankartlarla donattı.

YAYINLAMA
Google News
Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na pankartlı protesto!

Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, Beylikdüzü'ndeki dükkanının hemen yanında bulunan tapulu arazisine el konulduğunu iddia etti. Dükkanın çevresini pankartlarla donatan Kenan Balcı, duruma tepki gösterdi.

TAPUMUZA ÇÖKTÜ!

Beylikdüzü'nde bulunan Kenan Balcı, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin bulunduğu alanın Ekrem İmamoğlu tarafından gasp edildiğini iddia ederek, "Tapumuza çöktü. Türkiye deniz canlıları müzesini yıktı. Saymakla bitmiyor. Ben AK Parti sevdalısıyım. Bizden talepleri oldu. Yerine getirmediğimiz için bize yapmadığı kötülüğü bırakmıyor. 10 tane dava açmış. Birini kazanıyoruz, bir tane daha açıyor. Balıkçı Kenan yok ediyor. Ruhsatlı yerimizin ruhsatını iptal etti" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na pankartlı protesto!

Dükkanının çevresine "Ekrem İmamoğlu toprağımızdan elini çek", "Ekrem İmamoğlu zulüm yapıyor" yazılı pankartlar asan Kenan Balcı, yetkililerden yardım istedi.

Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na pankartlı protesto!

Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na pankartlı protesto!

Ali Tombaş : ''Sultanbeyli’de önümüzdeki dönemin gençlerin dönemi olacak''Ali Tombaş : ''Sultanbeyli’de önümüzdeki dönemin gençlerin dönemi olacak''

Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!

Bursa’da şafak vakti operasyonu! Fuhuş çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama var...Bursa’da şafak vakti operasyonu! Fuhuş çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama var...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde sahur sofrasına oturduİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde sahur sofrasına oturdu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Bakan Tunç'tan açıklamalar peş peşe geldi!
Son dakika! Bakan Tunç'tan açıklamalar peş peşe geldi!
Bursa’da şafak vakti operasyonu! Fuhuş çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama var...
Bursa’da şafak vakti operasyonu! Fuhuş çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama var...
Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!
Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!
İstanbul’da çete operasyonu! “Memocan” lakaplı çete çökertildi!
İstanbul’da çete operasyonu! “Memocan” lakaplı çete çökertildi!
Son Haberler
Yeditepe İstanbul Gazetesinden görkemli 20. yaş kutlaması
Yeditepe İstanbul Gazetesinden görkemli 20. yaş kutlaması
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
TDK Deniz kuvvetlerinin vurucu gücü artıyor! MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla tamamlandı!
TDK Deniz kuvvetlerinin vurucu gücü artıyor! MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla tamamlandı!
Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na pankartlı protesto!
Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na pankartlı protesto!
Ankara'da feci kaza! EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Ankara'da feci kaza! EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Kırıkkale'de soluk kesen gasp olayı! Kuyumcu kuryesi altın dolu bavulu kaptırmamak için canını ortaya koydu!
Kırıkkale'de soluk kesen gasp olayı! Kuyumcu kuryesi altın dolu bavulu kaptırmamak için canını ortaya koydu!
Çok Okunanlar
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!
Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!
Kocaeli'de feci kaza! Bariyerin ok gibi saplandığı servis aracındaki sürücünün bacağı koptu!
Kocaeli'de feci kaza! Bariyerin ok gibi saplandığı servis aracındaki sürücünün bacağı koptu!
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''