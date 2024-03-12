Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!

Eskişehir’de düzenlenen Teoman konseri öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Kapıların açılmasıyla ön sıralarda yer kapmak için koşan yüzlerce kişinin videosu görenleri şaşkına çevirdi...

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Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!

Eskişehir’de düzenlenen Teoman konserinde kapıların açılmasıyla ön sıralarda yer kapmak için koşan yüzlerce kişinin videosu görenleri hayrete düşürdü.

Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!

ÖN SIRALAR İÇİN ÖĞRENCİLER BİRBİRİYLE YARIŞTI

Geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir’de düzenlenen konser organizasyonunda ünlü sanatçı Teoman sahne aldı. Saat 18.00’de kapıları açılan konser alanına giren yüzlerce kişi, sevdiği sanatçıyı en önden görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Konser alanının girişinden sahne önüne kadar maratonu aratmayan koşu yarışı, görenleri hayrete düşürdü. Konserde yüzlerce kişi, keyifli dakikalar geçirdi.

Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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