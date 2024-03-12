Ali Tombaş : ''Sultanbeyli’de önümüzdeki dönemin gençlerin dönemi olacak''

Cumhur ittifakı Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş, seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya gelerek gençlerin sorunlarını dinleyerek, gençlere ''Sultanbeyli’de önümüzdeki dönemin gençlerin dönemi olacak'' diyerek müjdeler verdi.

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Ali Tombaş : ''Sultanbeyli’de önümüzdeki dönemin gençlerin dönemi olacak''

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, Dijitalizm kitabının yazarı Said Ercan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Teknosemt Gençlik Teknoloji Programı”nda gençlik projelerini anlattı. Başkan Tombaş, “Genç nüfusu fazla olan Sultanbeyli’de önümüzdekidönem, gençlerin dönemi olacak.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli için planladığı 100 vizyon projenin tanıtımını yapan AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, gençlerle buluştu. Samimi bir ortamda gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda, Başkan Tombaş gençler için planladığı projeleri anlattı.

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"GENÇLERİMİZ İÇİN BİR ÇOK PROJE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Başkan Tombaş, “Genç bir nüfusa sahip olan Sultanbeyli’de gençlerimiz için birçok proje hayata geçireceğiz. Tanıtımını yaptığımız projelerimizin birçoğu gençlerimizle ilgili. Gençlerimize dokunacağız. Onların hayal dünyasına hitap eden projeler oluşturduk. Teknoloji lisesini ilçemize getireceğiz. Teknosemtleri mahallelere kadar indireceğiz. Çünkü genç nüfusun bilgi çağıyla, bilgiyle, yazılımla mahallelerde buluşmasını istiyoruz. Drone eğitimi ve drone sertifikası vereceğiz. Artık yeniçağda yeni meslekler olacak. Gençlerimizle ilgili gençlik kampı kuracağız. Mecidiye ve Turgut Reis Mahallemizde mesire alanının içinde bu kampı yapacağız.” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM GENÇLERİN DÖNEMİ OLACAK"

Macera parkları da yapacaklarını ifade eden Başkan Tombaş, “Gençlerimizin hafta sonu çok rahat bir şekilde aktivite yapacağı yerler olacak. İlk üniversiteyi kazanan öğrencilerimize kayıt dönemlerinde 10 Bin TL vereceğiz. Kayıt dönemlerinde ailelerin üzerindeki bu yükü alacağız. Gençlerimiz üniversiteyi İstanbul’da okuyorlarsa ve ilçemizde ikamet ediyorlarsa İstanbulkart abonmanlarını biz dolduracağız. Bunun yanı sıra gençlerimiz Sultanbeyli Kart ile sosyal tesislerimizde yüzde 20 indirimden faydalanacak. İlçemizde Şehir Kütüphanesi’ni açacağız. Böylece gençlerimizin kitaplara ulaşımını, bilgiden faydalanmalarını kolaylaştıracağız. İlçemize spor kompleksleri ve yüzme havuzları yapacağız. Her mahalleye spor kulüpleri kuracağız. Fitness alanlarının sayılarını artıracağız. Genç nüfusa sahip olan Sultanbeyli’de önümüzdeki dönemin gençlerin dönemi olacağını ilan ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ali Tombaş Sultanbeyli'ni şaha kaldıracak muhteşem 100 projesini açıkladıAli Tombaş Sultanbeyli'ni şaha kaldıracak muhteşem 100 projesini açıkladı

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