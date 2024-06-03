Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur, memur ve emeklisi, İşte o, rakamlar...

2024 yılının beşinci enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı.İşte Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? İşte o, rakamlar...

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Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur, memur ve emeklisi, İşte o, rakamlar...

2024 yılının beşinci enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı.İşte Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? İşte o, rakamlar...

5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan yüz binlerce memur ve emekli güncel maaş zamlarının ne kadar olduğuna odaklandı.

Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? İşte o, rakamlar...

Yılda iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına bağlı zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının beşinci enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı.Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? İşte o, rakamlar...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri için aylık yüzdeler bu şekilde:

OCAK AYI için yüzde 6.70
ŞUBAT AYI için yüzde 4.53
MART AYI için yüzde 3.16
NISAN AYI için yüzde 3,18
MAYIS AYI için de yüzde 3.37

Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? İşte o, rakamlar...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.5 aylık enflasyon yüzde 22,72 olarak gerçekleşti.Böylece mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 22,72 oldu

Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? İşte o, rakamlar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? İşte o, rakamlar...

6 AYLIK VERİ SONRASI NETLEŞECEK

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin mayıs itibarıyla yüzde 17,38'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu
Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş olduSon yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplanmıştı

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

Kaynak: NTV

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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