Son dakika! Meteorolojiden uyarı geldi: Bu saatlere aman dikkat!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'den, hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle dışarıda olacak vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olması konusunda uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirttiği tahmin raporunda, öğle saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir ve bölge genelinde açık, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmininde bulunuldu. Raporda, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artarak, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtili.

Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıya yer verildi.

Hazırlanan raporda, Eskişehir’de en yüksek sıcaklığın 42 derece ile Sarıcakaya, en düşük ise 27 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklendiği paylaşıldı.

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