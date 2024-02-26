Sırbistan'ın insanlık dışı görüntüleri gündem oldu! Yakaladıkları düzensiz göçmenleri soyundurup yürüttüler!

Sırbistan, düzensiz göçmenleri soyundurarak insanlık dışı bir uygulamayla sınır dışı ediyor. Kuzey Makedonya merkezli sivil toplum kuruluşu Legis, yarı çıplak yürümeye zorlanan göçmenlerin görüntülerini paylaştı.

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Sırbistan'ın insanlık dışı görüntüleri gündem oldu! Yakaladıkları düzensiz göçmenleri soyundurup yürüttüler!

Kuzey Makedonya merkezli sivil toplum kuruluşu Legis, yarı çıplak yürümeye zorlanan göçmenlerin görüntülerini paylaşarak, Sırbistan polisini düzensiz göçmenleri yasalara aykırı bir şekilde Kuzey Makedonya’ya geri itmekle suçladı.

Sırbistan, düzensiz göçmenleri insanlık dışı bir uygulamayla sınır dışı etmekle suçlanıyor. Kuzey Makedonya merkezli sivil toplum kuruluşu Legis, 15 Şubat’ta Kuzey Makedonya sınırında yarı çıplak bir şekilde yürüyen göçmenlerin görüntülerini paylaştı. Kuruluş, Suriye ve Bangladeş uyruklu 70’ten fazla düzensiz göçmenin kış şartlarına rağmen fiziksel şiddete maruz bırakılıp soyularak Kuzey Makedonya’ya geri itildiğini iddia etti.

Sırbistan'ın insanlık dışı görüntüleri gündem oldu! Yakaladıkları düzensiz göçmenleri soyundurup yürüttüler!
Legis ayrıca görüntülerin şubat ayı başında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen ve “göçmen kaçakçılığı, geri kabul, düzensiz göçmen barındırma kapasitesi ve sınır yönetimi” gibi meselelerin de konuşulduğu AB-Sırbistan görüşmelerinden birkaç gün sonrasına ait olduğunu duyurdu.

Kuzey Makedonya merkezli STK'nın Başkanı Yasmin Recepi, görüntülerin Sırbistan sınırına yakın bölgede yaşayan bir bölge sakini tarafından kaydedildiğini ve Sırbistan polisi tarafından dövülen, soyulan ve elbiseleri alınan göçmenlerin 9 Şubat tarihi itibarıyla geri Kuzey Makedonya’nın Loyane köyüne gelmeye başladıklarını söyledi. Recepi, Sırbistan polisinin uygulamalarının Legis’in saha çalışmaları boyunca şimdiye kadar gördüğü en aşağılayıcı ve insanlık dışı muamele olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın insanlık dışı görüntüleri gündem oldu! Yakaladıkları düzensiz göçmenleri soyundurup yürüttüler!

Sırbistan polisi suçlamaları reddetti

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Sırbistan ve Kuzey Makedonya polis teşkilatları, olay hakkında inceleme başlattı. Bölge basınında yer alan haberlere göre Sırbistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, düzensiz göçmenlere insanlık dışı muamele suçlamalarını reddetti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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