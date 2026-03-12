Meral Akşener'i hiç böyle görmediniz: İftar programında son hali görüntülendi

  1. Anasayfa
İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetten çekilmesinin ardından uzun süre sonra bir etkinlikte görüntülendi.

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetten çekilmesinin ardından uzun süre sonra bir etkinlikte görüntülendi. Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar programına katılan Akşener, iş insanlarıyla bir araya geldi. Akşener'in son hali de dikkat çekti.

İyi Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve genel başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devretmişti. Siyasete veda eden Akşener, bu süreçten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT

Siyaseti bırakmasının ardından kameralardan uzak bir hayat tercih eden Akşener'in, Ankara'daki evinde ailesiyle vakit geçirdiği biliniyor. Zaman zaman cenaze törenleri ve bazı etkinliklerde görülen Akşener, bu kez bir iftar programında objektiflere yansıdı.

İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

İyi Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener, Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Programa İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da iştirak etti.Akburak, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile birlikte Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar sofrasında, ülkemiz için değer üreten iş insanlarımızla bir araya geldik. Sayın Akşener'in tecrübesi ve varlığıyla onurlandırdığı bu buluşmada emeği, üretimi ve birlik ruhunu paylaştık. Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini yaşadığımız bu güzel akşam için tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

