Eşini AK Parti'ye üye olduğu için boşayan adam sosyal medyada gündem oldu!

İYİ Parti destekçisi olduğunu belirten bir vatandaş, eşinin AK Parti Kadın Kolları’na üye olmasının ardından evliliklerini sonlandırdıklarını söyledi.

Boşanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan vatandaş, ayrılık kararının siyasi görüş ayrılıklarından kaynaklandığını ifade ederek,

- Ayrılma nedenim siyasi yönden oldu. AK Parti yüzünden onu postaladım.

- Gidip AKP’nin Kadın Kolları’na üye olmuş. Lan zaten o bizim düşmanımız.

- Ben zaten İYİ Partiliyim. Bizde bir ahlaksızlık, düzenbazlık yok ama sen gidip o partiye üye olmuşsun. “O zaman sana güle güle” dedim ve boşandım.

- O da kendine göre haklıydı. Oğlana iş bulmak için girmiş ama önce gel bana sor.

ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, siyasi görüş farklılıklarının aile ilişkilerine etkisi konusunda da tartışmaları beraberinde getirdi.

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