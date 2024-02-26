Balık burcu olanlar bu hafta aşk geliyor! 26 Şubat- 3 Mart ''BALIK'' burcu yorumu

Bu hafta Balık burçları sağlıklarına dikkat etmeli ve yakın çevreleriyle gergin olmaya çalışmalıdır. Mars-Jüpiter gerginliği, sağlıklı beslenme ve spor için fırsatlar sunuyor. Gizli rakiplere karşı dikkatli olun.

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Balık burcu olanlar bu hafta aşk geliyor! 26 Şubat- 3 Mart ''BALIK'' burcu yorumu

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında gergin bir görünüm gerçekleşecek. Bu durumda beslenmenize ve sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta boyunca sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya başlamak için iyi bir zamanda olacaksınız. Bununla birlikte, kendinizi aşırı derecede zorlamamaya da dikkat edin.

Çevrenizle Olan İlişkileriniz

Kardeşleriniz, komşularınız ve yakın çevrenizle ilişkileriniz biraz gergin olabilir. Karşınıza çıkabilecek komplolara ve tuzaklara karşı dikkatli olun. Gizli düşmanlar size zarar verebilir. Ani gerginlikler, kopmalar, tartışmalar, meydan okumalar ve yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz ve komşularınızla olan ilişkilerde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, konuşmanıza ve davranışınıza dikkat edin. Sakin ve anlayışlı olun.

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