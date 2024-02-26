Başkan Ahmet Cin, Pendik'i şahlandıracak yeni dönem projelerini açıkladı! "Yol varsa gideceğiz, yoksa açacağız"

Pendik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, yeni dönem proje tanıtım klasmanını çok görkemli bir programla gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Ahmet Cin, "Geçtiğimiz dönemde herkese hizmet etmeye çalıştık. Şimdi iyi işleri yenileriyle çoğaltacağız. Aynı istikamette devam edeceğiz. Yol varsa gideceğiz yoksa açacağız" dedi.

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Başkan Ahmet Cin, Pendik'i şahlandıracak yeni dönem projelerini açıkladı! "Yol varsa gideceğiz, yoksa açacağız"

Pendik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Pendik için hayata geçireceği projeleri geniş kapsamlı bir toplantı ile tanıttı.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "31 Mart 2024 Seçim Beyannamesi Toplantısı'na" Başkan Ahmet Cin'in ev sahipliğinde Eski Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, MHP Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya ve partililer katıldı.

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Gerçekleşen proje tanıtım lansman törenine yerel ve ulusal basın yoğun ilgi gösterdi.

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Pendik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'in konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIM"

Toplantıda konuşan Başkan Cin, "Cumhur İttifakımızın adayı olarak 5 yıl daha hizmet etmek için yola çıktım. 5 yıl sonra, Pendik’in her köşesindeki eserlerimiz, Pendiklilerin hepsine dokunan hizmetlerimizle tekrar vatandaşımızın huzuruna çıkıyoruz." dedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞLER ALGI İŞLERİ DEĞİL. GÖZLE GÖRÜLÜR İŞLER. "

Cin, "Yaptığımız işler algı işleri değil. Gözle görülür işler. Hepsi referansımız. Önümüzdeki dönem mevcudu koruyacağız, geliştireceğiz, hizmet ve eser külliyatımıza yeni maddeler ekleyeceğiz. Pendikliler 5 yıllık süreçte en büyük gücümüz oldu. Önümüzdeki 5 yılda da en büyük gücümüzü yine Pendiklilerden alacağız." ifadelerini kullandı.

"YOL VARSA GİDECEĞİZ, YOKSA AÇACAĞIZ"

Başkan Cin: "Yaptığımız iyi işleri yenileriyle çoğaltacağız. İşimize dört elle sarıldık yine öyle yapacağız. Pendik Belediyesi’nin hizmet şemsiyesi altında herkesi kapsamaya, herkese hizmet etmeye çalıştık. Aynı istikamette devam edeceğiz. Yol varsa gideceğiz yoksa açacağız." dedi.

"ASIL İŞİMİZ GÖNÜLLERİ YAPMAK OLACAK"

Başkan Ahmet Cin sözlerine şöyle devam etti: "Engel varsa aşacağız, Pendik’i Türkiye Yüzyılı’nın Şampiyonluk kürsülerine taşıyacağız. Hizmet merkezleri, ulaşım, erişim yatırımları, altyapı yatırımları, ortak yaşam alanları, sürdürülebilir çevre yatırımları, spor, kültür sanat, gençlik yatırımları. Bunlar bizim işimiz. Bunların en iyilerini yapacağız. Ama asıl işimiz gönüller yapmak olacak, Pendik’in birliğini, dirliğini geliştirmek olacak. Pendik’te yaşamanın sevincini daha da artırmak olacak."

EKREM İMAMOĞLU GÖNDERME

Başkan Cin, "Şöyle baktığımızda, 5 yıllık bu süre zarfında İstanbul'da en fazla yatırım yapan ilçeyiz. Ortalama bütçe payı yüzde 45, 2023 senesinde bütçemizin yüzde 49'unu yatırımlara ayıran bir belediyeyiz. Ayrıca insani ve İslami görevlerimizden olan ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili sosyal belediyecilik anlamında, 'birilerinin sadece sözde bıraktığı ama gönüllere girmediği ve bu konuda eksik kaldığı açıkları', biz AK Parti belediyeciliği olarak ve bütçemizden yüzde 8 pay ayırarak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyacının giderilmesiyle ilgili şuana kadar 1 milyar 6 milyon liralık sosyal destekte bulunduk. Şimdi bunların devamını arttırarak devam ettirmek istiyoruz." dedi.

PROJELER İLGİLİ KISIMDA İSE AHMET CİN ŞUNLARI KAYDETTİ:

BELEDİYE HİZMET BİNASI VE KENT MEYDANI

Cin, "Belki belediye tarihin tek başına yaptığı en büyük hizmetlerden bir tanesini şuanda yapıyoruz. 10 buçuk dönüm arazi üzerinde kurulmuş olan belediye binamız şuan yükselmektedir. Bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında buraya geçerek hizmetlerimizi buradan vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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PENDİK DEVLET HASTANESİ

Başkan Ahmet Cin Pendik Devlet Devlet hastanesi ilgili olarak "Dün sayın bakanımız bizleri aradı müjdeyi verdi. Pendik Devlet Hastanesi'nin ihalesine başlıyoruz. Devlet hastanemizin yerinin değiştirilmesiyle ilgili çok büyük çabamız vardı. 2 gün önce Tarım bakanımız tahsisi onayladı. Protokoller imzalandı. İnşallah Veteriner Enstitüsünün üst kısmına en az 400 yataklı, diyorum ama 600 yataklı hastaneyi yapmak suretiyle burayı yapacağız. ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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AHMET YESEVİ SPOR SALONU

Başkan Ahmet Cin, "Şu an Ahmet Yesevi mahallemizde kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Bunu da hızlı bir şekilde bitirip oradaki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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PENDİK STADYUMU

Ahmet Cin, "Pendikspor bildiğiniz gibi Süper Lig'de. Pendikspor'u kurumsallaştırdık, kurumsallaştırdıktan sonra Pendik ikinci ligdeydi, birinci lige ve Süper Lig'e çıktı. Tesis konusunda sıkıntılarımız vardı. Hemen mevcut stadın yenilenmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi ziyarette bulundu, belediyemize geldi. Daha oturur oturmaz ilk sorusu; 'Pendikspor'u ne yapıyorsunuz?' oldu. Biz de hemen fırsatı bulmuşken dedik ki; 'Evet sıkıntılarımız var, bu sıkıntıları gidermeye başladık ama maliye konusunda biraz zorlanıyoruz.' Cumhurbaşkanımızın sayesinde şuan kendi stadımızda oynuyoruz. Ama yetmiyor, taraftarlarımızı talepte bulunuyorlar. Murat Kurum başkanımızla da görüştük, şimdi yeni stat yapacağız" ifadelerini kullandı.

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YENİŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SALONU

Başkan Ahmet Cin, "Yenişehir Kültür Merkezi bizim en büyük kültür merkezlerimizden bir tanesi. Ama maalesef bize yetmiyor. Pendik'in nüfusu artık 750 bini geçti. Yenişehir bölgesine yaklaşık 17500 metrekarelik kapalı alanı olan yeni bir kültür merkezimizi devreye almak suretiyle, ihtiyaçlarımızın daha hızlı karşılanması adına projemizi inşallah devreye almış olacağız" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI FUAR ALANI

Ahmet Cin, Fuar alanı projesiyle ilgili “ bundan vazgeçmeyeceğiz , İBB adayımız Murat Kurum bey çevre şehircilik bakanıyken, Pendik’e viaportun karşısında bir alanda fuar alanın getirilmesiyle ilgili uzun görüşmeler yapmıştık. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakın olması ve konum itibariyle müsait bir yer. İnşallah bunuda takip etmek suretiyle Murat Kurum başkanımızla inşallah buraya fuar alanı kazandırmak istiyoruz. Pendik hakikaten teknolojik uluslararası bir alanda bir hizmetin gelmesine katkı sunacağız" dedi.

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