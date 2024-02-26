Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Evinin önünde bekleyen vatandaşlar aracı durdurup pasta kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar doğum günü sürprizi yaptı. Erdoğan'ın evinin önünde bekleyen kalabalık, Cumhurbaşkanının gelmesiyle pasta keserek kutlama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Evinin önünde bekleyen vatandaşlar aracı durdurup pasta kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Evinin önünde bekleyen vatandaşlar aracı durdurup pasta kesti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar ellerinde pasta ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Evinin önünde bekleyen vatandaşlar aracı durdurup pasta kesti

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup tebrikleri kabul etti. Ardından pastayı da tadan Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları da doğum günü vesilesiyle doğum günü pasta ikramına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçtan indiği sırada AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nın 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı da açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Evinin önünde bekleyen vatandaşlar aracı durdurup pasta kesti

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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