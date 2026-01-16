Karadeniz'in sevilen sanatçısı Hızır Atalay (Hızır Acil) hayatını kaybetti

Söylediği şarkı sözleri ve tavırları ile kısa sürede ün yaparak halkın gönlüne giren Karadeniz'in sevilen sanatçısı Hızır Acil olarak bilinen Hızır Atalay bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Karadeniz müziğine kendine has yorumu ve güçlü sahne performansıyla uzun yıllar emek veren, “Hızır Acil” adıyla tanınan sanatçı Hızır Atalay’ın vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında üzüntü yarattı. İstanbul’da yaşamını yitiren Atalay’ın cenazesinin, memleketi Trabzon’un Hayrat ilçesine götürüleceği ve Pınarca Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Müzik camiası ve sevenleri, onun kaybının Karadeniz müziği için büyük bir boşluk oluşturduğunu belirtiyor. Hızır Acil, uzun yıllar boyunca hem yöresel hem de ulusal ölçekte yaptığı eserlerle tanındı ve müzik dünyasında derin izler bıraktı.

HIZIR ATALAY (HIZIR ACİL) NEDEN ÖLDÜ?

Hızır Atalay'ın geçirdiği kalp krizi sonucu açık kalp ameliyatı olduğu ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırıldığı yapılan tüm tedaviler cevap vermeyerek hayatını kaybettiği açıklandı

HIZIR ACİL KİMDİR?

Asıl adı Hızır Atalay olan ve müzik dünyasında Hızır Acil sahne adıyla bilinen sanatçı, 1956 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Trabzon’un Hayrat ilçesine bağlı Pınarca Köyü nüfusuna kayıtlı olan Atalay, Karadeniz müziğine getirdiği özgün yorumlarla tanındı.

Haberin Devamı

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 personel alımı yapacak! Mülakat yok, KPSS puanı yeterli! KGM personel başvuru şartları

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 personel alımı yapacak! Mülakat yok, KPSS puanı yeterli! KGM personel başvuru şartları

Müzik kariyerinde Karadeniz ezgilerini rap, eğlence ve modern ritimlerle harmanlayan Hızır Acil, bu sıra dışı tarzıyla kısa sürede dikkat çekti. “Çiçeğim”, “Sosyete Kızları” ve “Lagara Lugara” gibi eserleriyle adından söz ettiren sanatçı, sahnedeki enerjik tavırları ve dinleyiciyle kurduğu samimi iletişimle öne çıktı.

Sanat hayatı öncesinde sporla ilgilenen Hızır Atalay’ın bir dönem boks yaptığı, çıktığı 25 maçta yenilgi almadığı ve daha sonra bu sporu bıraktığı biliniyor. İstanbul’a yerleştikten sonra müziğe yönelen Atalay, sahne çalışmalarının yanı sıra medya alanında da aktif oldu. Uzun yıllar TGRT Radyo’da gerçekleştirdiği canlı yayın programlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Hızır Acil, Karadeniz kültürünü farklı coğrafyalara taşıyan isimlerden biri olarak anıldı. Evli olan sanatçının 4 çocuğu ve 5 torunu bulunuyordu.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Hayat Yaşam