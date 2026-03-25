TÜİK en çok konulan bebek isimlerini açıkladı: İşte, 2025 yılının en trend isimleri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı bebek isimleri ve doğum istatistiklerini yayımlayarak bu yılın trend olan isimlerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı bebek isimleri ve doğum istatistiklerini yayımlayarak bu yılın trend olan isimlerini açıkladı. Anne baba adayları için en heyecan verici süreçlerden biri, bebeklerine isim seçmektir. Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla bebek isimleri trendlerinde dikkat çekici değişimler yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine dayanarak hazırlanan güncel tablo, ailelerin isim seçimi konusundaki yeni tercihlerini ortaya koyuyor. DOĞUM ORANLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR Açıklanan resmi verilere göre, 2025 yılında Türkiye genelinde toplam 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin yaklaşık 457 bini erkek, 433 bini ise kız bebeklerden oluşuyor. İstatistikler, 2014 yılından bu yana devam eden toplam doğurganlık hızındaki düşüş eğiliminin 2025 yılında da sürdüğünü gösteriyor. 2024 yılında 937 bin olan doğum sayısı, bir yıl içinde belirgin bir azalış kaydetti. 2025'TE "DEFNE"NİN DEVRİ KAPANDI YERİNİ "ALYA" ALDI Yıllardır listenin üst sıralarında yer alan ve 2024 yılını zirvede kapatan Defne ismi, bu yıl liderliği kaptırdı. 2025 yılı verilerine göre aileler, kız bebekleri için artık daha kısa, modern ve telaffuzu kolay isimlere yöneldi. trend olan kız bebek isimleri: Listenin üst sıralarında Asel, Zeynep ve Elif gibi isimler popülerliğini korurken, yeni nesil isimlerin de hızla yükselişe geçtiği görülüyor. 2025'in kız bebeklere konulan en trend olan isim ise, yüksek, yüce, gökyüzü, sema ve dağ tepesi anlamına gelen "Alya" oldu. 7. Asya: 5.165 bebek 6. Umay: 5.728 bebek 5. Asel: 5.977 bebek 4. Zeynep: 6.338 bebek 3. Gökçe: 7.692 bebek 2. Defne: 7.873 bebek 1. Alya: 8.953 bebek ERKEK BEBEK İSİMLERİNDE LİDER YİNE AYNI İSİM OLDU Erkek bebek isimlerinde ise geleneksel isimlerle modern tercihler arasındaki denge dikkat çekiyor. Erkek bebeklerde ise 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da trend olan isim Alparslan oldu. 7. Ömer Asaf: 3.792 bebek 6. Miran: 3.877 bebek 5. Kerem: 4.154 bebek 4. Yusuf: 4.708 bebek 3. Metehan: 5.492 bebek 2. Göktuğ: 6.109 bebek 1. Alparslan: 7.651 bebek Trend olan erkek bebek isimleri:

Uzmanlar, ailelerin artık sadece kulağa hoş gelen isimleri değil, anlam derinliği olan ve çocuğun karakterini olumlu etkileyeceğine inandıkları isimleri tercih ettiklerini vurguluyor. 13 13 Ayrıca sosyal medya trendleri ve popüler kültür figürlerinin isimleri de seçimlerde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.



