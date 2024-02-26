Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sürüşü yaptı

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattının bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, teşrifleriyle açılışı yapıldı. Erdoğan, raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı.

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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı.
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda siyasi katıldı.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi vatman koltuğuna geçerek ilk sürüşü gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından törenin yapılacağı alana geçti.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sürüşü yaptı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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