Esenyurt’ta haraç alamayınca kasap dükkanını 2. kez kurşunlandılar! İşte o görüntüler

Esenyurt’ta kasap dükkanının önüne gelen kimliği belirsiz şahıs, elindeki silahla kurşun yağdırdı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Esenyurt’ta haraç alamayınca kasap dükkanını 2. kez kurşunlandılar! İşte o görüntüler

Esenyurt’ta şüpheli bir şahıs, haraç istediği kasap dükkanını ikinci kez kurşunladı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün 12.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre haraç vermeyi reddeden bir vatandaşın kasap dükkanı, kimliği belirsiz biri tarafından kurşunlandı.

Esenyurt’ta haraç alamayınca kasap dükkanını 2. kez kurşunlandılar! İşte o görüntüler

Olay sonrasında 6 merminin isabet ettiği işyerinde maddi zarar oluşurken, çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı işyerine 2’inci silahlı saldırı

Gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlanan kasap dükkanı, geçtiğimiz günlerde de mermilerin hedefi olmuştu. Yine kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yaşanan saldırı işyerinde maddi zarara neden oldu.

Esenyurt’ta haraç alamayınca kasap dükkanını 2. kez kurşunlandılar! İşte o görüntüler

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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