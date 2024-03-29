Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!

Yerel seçimlere 2 gün kala Yüksek Seçim Kurulunun yayınladığı bazı seçim yasakları 21 Mart"ta başladı. Yayınlanan seçim yasağı duyurusuna rağmen TİP’in Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş vatandaşların telefonuna SMS gönderdererek, yasakları dinlemedi.

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Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!

Yerel seçimlere 2 gün kala seçim yasaklarının başlamasına rağmen dün akşam saatlerinde, TİP’in Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş vatandaşların telefonuna SMS gönderdi.Türkiye’de milyonlarca insan 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek yerel yöneticilerini belirlemek için oy kullanacak.

Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart"ta başladı. Bu yasaklar arasında vatandaşlara e-posta, SMS ve benzeri yollarla siyasi propaganda mesajları atmak da var. TİP ise yerel seçimler başlamadan önce YSK tarafından ilan edilen yasakları dinlemedi.

Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!

TİP SEÇİM YASAKLARINI DİNLEMEDİ

SMS ile propagandanın yasak olmasına rağmen CHP ile TİP’in ittifak yaparak ortak aday çıkardığı Gebze’de, TİP seçim yasaklarını dinlemedi. TİP’in Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş tarafından, dün akşam saatlerinde vatandaşlara sms gönderildi. TİP’in Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş, seçim ihlalinde bulunarak attığı mesajda vatandaşları mahalle buluşmasına davet etti.

MUHALEFETTEN SEÇİM İHLALİ

Her seçimlerde vatandaşa ısrarla mesaj gönderenlerin başında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'da bu yasakları dinlemedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın özel günler ve katıldığı etkinlikler nedeniyle vatandaşlara gönderdiği kısa mesajlar daha öncesinde de bıkkınlık yaratmıştı. Seçim yasakları başlamasına rağmen muhalefet cephesinde olan Ali Babacan'dan ise vatandaşlara sms gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber7

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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