PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak

PTT'nin yeni ödeme stratejisinde şaşırtıcı bir gelişme oldu! TC Kimliğiyle gelenler artık anında 50 bin TL ödeme yapabilecekler.

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PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak

PTT'nin yeni ödeme politikasında önemli bir değişiklik oldu: TC Kimliğiyle gelenlere anında 50 bin TL ödeme fırsatı verilecek! Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu haberle çok heyecanlandı. PTT, Aktifbank ile birlikte başlattığı yeni kredi kampanyasıyla 50 bin TL'lik kredileri 3 ay ertelemeli olarak verecek.

PTT Kredi Bilgileri

PTT'nin yeni kredi kampanyasına katılmak için 18 yaşından büyük olan Türk vatandaşları gereklidir. Başvuru yapmak isteyenler, kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine gitmelidir. PTT şubelerine gitmek veya SMS yoluyla başvurular yapılabilir.

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SMS yoluyla başvuru yapmak isteyenlerin yapması gereken çok basit: PTT boşluğuna TC kimlik numarasını yazıp 3050'ye SMS göndermek. Vatandaşlar, gönderdikleri SMS'in ardından Aktifbank tarafından 3 ay ertelemeli 50 bin TL krediye sahip olabilecekler. Kredi almak bu uygulama sayesinde çok daha kolay olacak.

Ek olarak, daha önce icralık olan emeklilerin borçlarını ödedikten sonra bekleme süresi olmadan PTT'ye emekli maaşlarını taşıyabilecekleri belirtildi. Bu önlemler, kredi ihtiyacı olan insanlara önemli ölçüde kolaylık sağlayacak ve onların paraya erişimi artıracaktır.

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