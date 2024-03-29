Akaryakıtta 3 hane stresi! Erdoğan son noktayı koydu

31 Mart seçimleri sonrası, akaryakıt fiyatlarının artacağı ve 3 haneli rakamlara çıkacağı iddiasıyla dağıtım şirketleri yeni tabela talebinde bulundu.

İletişim Başkanlığı Bir Açıklama Yayınladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketlerinden tabela değişikliği talimatı gittiği iddialarını reddetti.

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X hesabında DMM, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi."iddiası yanlış. Araştırma, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talep olmadığı sonucuna varmıştır."dedi.

Açıklamaya göre, akaryakıt dağıtım şirketlerinin 'bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair' bir tahmini veya öngörüsü yoktur. Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek için kasıtlı olarak dağıtılan yanlış bilgilere itibar etmeyiniz.