Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak

İzmirli emekliler, hükümet kartı sistemi sayesinde hayatınız daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaşacak.

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Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak

Emekliler için önemli bir destek paketi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu. Bu paket, emeklilere maddi yardım sağlamayı ve su faturalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Seçilmesi durumunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da bu desteklerin sağlanacağını söyledi.

Su faturalarında destek sağlanacak ve emeklilere 1.500 TL ek ödeme yapılacak. Ek olarak, emeklilerin "Emekli Kart" kullanarak belediyenin sosyal tesislerinde ve lokantalarında indirimli fiyatlara erişebilecekleri belirtildi.

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Cemil Tugay, hedeflerinin özellikle 65 yaş üstü emeklilere yönelik olduğunu vurgulayarak, emeklilere "Dayanışma Kartı" ile kira, fatura ve market alışverişi için 1.000 ila 1.500 TL arasında destek sağlayacaklarını belirtti.

Ek olarak, emeklilere su faturalarında kolaylıklar sağlanacaktır. Su faturalarının dört metreküpe kadar ücretsiz olacağı ve dört metreküp üzerinde yüzde kırk indirim uygulanacağı bildirildi.

Bu destek paketi, emeklilerin maddi açıdan rahatlamalarına ve günlük yaşamlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak önemli bir adım olarak görülüyor.

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