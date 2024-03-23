Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı

Dün Bayrampaşa'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Bayrampaşa Devlet Hastanesinde de acil servisteki hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alan Koca, burada sağlık personeliyle de görüşmeler yaptı.

Ardından Koca, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin 100 yataklı olduğunu ve 13 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

Koca, Bayrampaşa'nın daha büyük ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek üçüncü basamak bir hastaneye ihtiyacı olduğunu vurguladı:

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Bayrampaşa için üçüncü basamak olarak düşündüğümüz hastanenin ihalesi tamamlandı. Yer teslimi yapıldı ve 2025 yılının aralık ayında tamamlanması planlandı; ihale tamamlandı. Ayrıca şirket açıklandı. Bu yeni hastane, 85 bin metrekare kapalı alanı ve 400 yatak ve 100 yoğun bakım yatağı olan bir üçüncü basamak hastane olacak. Proje değişikliği de yapılacak. Planladığımız ve kurguladığımız bir hastane, bütün birimlerin ve branşların yetkin olduğu ve bu nedenle hastaların başka bir hastaneye sevk edilmediği bir yer olacak. Anjiyo için yalnızca dört anjiyo cihazı planlandı. Onkoloji departmanımız da burada konuşulacak."

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Bakan Koca, Bayrampaşalıların önümüzdeki yıl sonuna kadar üçüncü bir hastaneye sahip olacağını belirtti.

Bayrampaşa'nın otopark sorununu bildiklerini belirten Koca, proje değişikliğiyle 400 araçlık otoparkı 800 araçlık otoparka dönüştürdüklerini söyledi. 256 izolatörlü, depreme dayanıklı yeni nesil hastanelerimizden biri olacak.dedi.

Randevu Sistemi Değişiyor

Konuyla ilgili olarak Koca, Bayrampaşa'da geçen yıl bakılan hasta sayısının yaklaşık 1 milyon 100 bin, randevuyla gelen hasta sayısının 400 bin ve randevusunu alıp gelmeyen hasta sayısının 110 bin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Koca, "Bu doğru bir şey değil. Bu noktada dikkatli olmalıyız. 110 bin hastamız tedavi edilebilir. Bu, ödeyemeyeceğimiz bir haktan bahsediyor. Hepimizin birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekirken, vatandaşlarımızın da bakanlık olarak bu konuda hassasiyetle hareket etmesini bekliyoruz. Gelecek aydan itibaren, özellikle randevusunu alıp almamasıyla ilgili olarak, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum." dedi.