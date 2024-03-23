14 bin lira nakit kredi fırsatı! 2 banka yeni kampanya başlattı

Son zamanlarda finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için iyi bir haber var. Bankalar, TC kimlik numarasıyla başvuru yapacak kişilere 14050 TL ödeyeceklerini açıkladı. Kredi notu, bu özel destek kampanyası için kritik öneme sahiptir.

Bu desteğe başvurmak için kredi notu 1200 ve üzerinde olan herkes başvurabilir. Kampanya kapsamında sunulan uygun faiz oranlarıyla hesaplara aktarılan ihtiyaç kredileri, nakit ihtiyacınızı karşılamanıza olanak tanır. TC kimlik sorgulamasının ardından bankalar, bir kişinin kredi notuna göre faiz oranlarını belirler.

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Denizbank Ve Akbank'tan 14050 TL Hızlı Ve Kolay Kredi Fırsatı

Son zamanlarda nakit ihtiyacı olanlar için iyi bir haber var. Bankalar, TC kimlik numarasıyla başvuru yapacak kişilere 14050 TL ödeyeceklerini açıkladı. Bu özel destek kampanyasının bir sonucu olarak, kredi notunun önemli ölçüde iyileştirilmesi

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Nakit ihtiyacınızı karşılamak için Denizbank ve Akbank size özel bir hizmet sunar. Denizbank'tan 14050 Türk Lirası nakit kredisi için hızlı ve basit bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, TC kimlik numaranızı "KREDİM" yazıp boşluk bırakarak 3280 numarasına göndermek. Denizbank, başvurunuzu aynı dakika içinde değerlendirmek ve onaylamak için yardımcı olacaktır.

Akbank ise hem Akbank Direkt uygulamasını hem de SMS kredi servisini kullanarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için SMS yoluyla 11 haneli TC kimlik numaranızı "Kredi" yazıp boşluk bırakarak 4425 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Bankanın resmi web sitesi, 18 yaş ve üzeri TC vatandaşları için ihtiyaç kredisi de sağlar.