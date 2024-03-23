Borç kapatmak isteyene müjde! 4 banka hemen kredi verecek

Borçlu birçok kişi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını incelemeye başladı. Bankalar, son dönemde meydana gelen gelişmeler nedeniyle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında peş peşe değişiklikler yaptı.

Yapılan açıklamalara göre, kredi kartlarını ve kredileri sıkılaştırmak için çeşitli önlemler alınırken, faiz oranlarında önemli değişiklikler de meydana geldi.

Bu durumda bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları nasıl belirlendi? Hangi bankanın faiz oranı yüksek? İş Bankası, QNB, Garanti ve ING'nin faiz oranları burada.

200 bin Türk lirası üzerinde 12 aylık vadeli ödeme limiti

Borçlu birçok kişi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını incelemeye başladı. Bankalar, son dönemde meydana gelen gelişmeler nedeniyle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında peş peşe değişiklikler yaptı.

Ortaya çıkan bilgilere göre, bankalar ihtiyaç kredisi verirken müşterilerden çok sayıda koşul istiyor. Bu koşullar bankadan bankaya değişse de, bazıları yaygın kabul görüyor.

Örneğin, kırk bin Türk Lirası'na kadar olan ihtiyaç kredileri otuz altıya kadar, kırk bin ila yüz bin Türk Lirası arasında olanlar ise kırk dört aya kadar vade seçenekleri sunar. Bununla birlikte, 100 bin Türk Lirası ve üzerindeki krediler için vade süresi en fazla on iki ay ile sınırlıdır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dışında herhangi bir kurum veya kişi bu süreleri değiştiremez.

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Banka kredilerinin mevcut faiz oranlarına ilişkin yeni bilgiler yayınlandı. Mart 2024'te İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA ve ING Bank, 200 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi için faiz oranları ve taksit detaylarını açıkladı.

200 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi, İş Bankası tarafından aylık yüzde 4,30 faiz oranı uygulanmaktadır. Bu kredi için toplam 279 bin 865,44 Türk Lirası ödenecek ve her ay 23 bin 322 Türk Lirası ödenecek.

Aynı tutardaki kredi için QNB Finansbank aylık %4,54 faiz oranı sunuyor. Bu durumda, on iki aylık bir 200 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi alanlar aylık olarak 23 bin 727 Türk Lirası ödeyecek. Toplamda 284 bin TL geri ödeme yapılacak.

200 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi için Garanti BBVA aylık yüzde 4,79 faiz oranı belirledi. Bu kredinin geri ödemesi toplam 289 bin Türk Lirası olacak ve aylık taksit ödemeleri 24 bin 153 Türk Lirası olacak.

ING Bank müşterileri ise aylık %4,72 faiz oranıyla kredi kullanabilir. 12 ay vadeli 200 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi için aylık taksit 24 bin 34 Türk Lirası ve toplam geri ödeme 288 bin Türk Lirası.