Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı

Kamu bankalarına verilen talimat, emekli promosyonlarının 8 bin ila 12 bin lira arasında olacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından, özel bankalar 15 bin lirayı geçen ödemeler yapan kampanyalar düzenledi.

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Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki bir mitingde emekliler için çok sayıda iyi haber verdi. Erdoğan, uzun süredir güncellenmesi beklenen emekli promosyonlarına zam yapılması talimatını verdi. Geçtiğimiz seneden bu yana, kamu bankaları promosyon ödemelerinin en yüksek tutarı 5 bin lira olarak sunmaktadır. Verilen talimat doğrultusunda 8 bin ila 12 bin lira arasında olacağı söylendiğinde, özel bankalar 15 bin lirayı aşan ödemeler yaptı. Promosyonlar için maaş aralıkları eşitlenirken, emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi. Her emekli, 10.000 TL ve üzeri maaş aralığı üzerinden ilerlemeye hak kazanıyordu. Konuyla ilgili olarak SGK ile anlaşma konusunda da gelişmeler bekleniyordu. Özel bankalar, kamu bankalarının emekli promosyonlarını güncellemesiyle nasıl etkilenecek? Emekli promosyonları özel bankalar tarafından artırılacak mı?

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Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih müjdesini verdi. Bilindiği gibi, kamu bankaları promosyon tutarlarını 25 Mart'tan itibaren değiştirecek. Yeni zamlı emekli promosyonu ödemeleri 28 Mart'ta hesaplara gönderilecek.

Özel Bankalara Çağrı Yapıldı

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyonu için yoğun çalışmalarını tamamlamak üzere iken, özel bankalara da çağrı yapıldı. Erdoğan, emekli promosyonlarını artırmak için talimat verdi. Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar yoluyla emekli promosyonları tutarları 15 bin lira seviyesine yükselirken, bu tutarların yalın olarak bu tutarlara eşitlenmesi bekleniyor. Bu zamla birlikte emeklilerin kamu bankalarına geçmesi muhtemel gibi görünse de, özel bankaların da ileri düzeyde bir adım atacağı tahmin ediliyor.

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