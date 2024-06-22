Portekiz – Türkiye maçı öncesi itiraf: Kerem Aktürkoğlu’ndan gol açıklaması

Portekiz – Türkiye maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu’ndan gol açıklaması ve Portekiz maçı için yorum geldi.

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Portekiz – Türkiye maçı öncesi itiraf: Kerem Aktürkoğlu’ndan gol açıklaması

Portekiz maçı öncesi A Milli Takım oyuncularından Kerem Aktürkoğlu bir basın toplantısı düzenledi.

Golden beri şakasını yapıyorum ama kaleye giderken üç kez pozisyonu kaçırdım. Sesler, kulübe benimle koşarken sağımdan bakıyorum. Görünüşe göre basit bir gol ama önemli bir gol, iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Gol önemli değil, galibiyet önemlidir.

Lider bitirmek istiyoruz

Hiçbir takım maçlara beraberlik veya mağlubiyet için çıkmaz. Galibiyet almak istiyoruz ve bunun için hazırlıklıyız. Bununla birlikte, bizim de eksiklerimiz var, ancak Portekiz'in eksiklerini iyi bir şekilde ele aldık. Gruptan lider olarak çıkmak ve başarılı olmak istiyoruz. En önemli silahımız sabırdır. Yaparız eğer gecikmezsek. Biraz heyecanlıyız ve hemen olması istiyoruz. Bu benim için de biraz geçerli. Hazırlık maçları görünüşte kötü görünse de, oyun çok önemli noktalara dokundu. Yarın sabırla kazanacağız.

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Böyle turnuvalarda takım savunması çok önemlidir. İlk maçta verdiğimiz pozisyonlar bizi zorladı ama Portekiz'e karşı oyun anlayışımız farklı olacaktır. Takım savunmasına yardımcı olan bir oyuncuyum, ancak bu çok fazla bilinmese de. Yarın birlikte bunu gösterebiliriz.

Hazırlık maçlarında yenildiğimiz için moralimiz bozuldu. İlk maçın turnuvanın ilerlemesini etkileyebileceğini biliyorduk. Yaşları ve arkadaşlıkları birbirine yakın olan bir grup var. İlk maçı kazandık ama durum devam ediyor. Yarın kaybedersek hava tamamen farklı olacak. Buna ülke olarak ihtiyacımız var.

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