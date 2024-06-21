İslam Memiş altın için net konuştu! Kuyumcularda kuyruk olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, temmuz ayında gram altının geleceği seviyeyi açıkladı. "Kuyumcularda kuyruk oluşacak"

Altın şu anda 2363 dolar seviyesinde. 2340 direnci aşıldı. Toparlanma arzun hala devam ediyor. Altın gramı 2420 seviyesine gerilemiştir. Uyarı vermiştim ki alın. Gram altın fiyatı şu anda 2514 lira seviyesinde. Bayramdan önce ve sonra 100 lira gram değerinde arttı.:''

Bayramdan önce uyarıları okuyanları kutluyorum. Temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar 3000-3500 arasında bir beklentimiz var. Al-unut dönemi sona erdi. Geç kalınmadı. Altın 2700 seviyesini kırdığında kuyumcularda bir kuyruk olacak.:''

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Ons gümüş 30.73 dolar seviyesinde bulunuyor. 30'un altındaydı. Altına kıyasla yeniden en yüksek kazancı elde etti. Gümüş gramı 32 lira 33 liradan satılıyor. 29 ila 30 lira arasında bir alım fırsatı değerlendirenleri tebrik ediyorum. Kazandıkları kesin. Her düşüş almak için bir fiyattır.:''

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Dolar hala yükseliyor. Düşüşler geçici değildir. Temmuz ayının yılın ikinci yarısı olduğunu belirtmiştim.:''

Yatırım aracı olarak dolar kullanılmamalıdır. Dolara yatırım yapmayın. Birim en az para kazandırır. Euro da küçük yükselişlerle devam edecek.:''