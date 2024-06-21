Bayram tatilinin acı senaryosu! Acı bilançoyu bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Yerlikaya, dün 24 saatlik sürede 668 trafik kazasında 13 kişinin öldüğünü ve 1133 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ekiplerin 414 bin 776 aracı denetlediğini belirten Yerlikaya göre, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler uygulandı.

ATM’lerde yeni dönem başlıyor! Para çekme ve yatırma kuralları değişiyor

Bodrum’da ki mekanların fiyatları yok artık dedirtti! Tek kalemde 394 bin TL hesap geldi

Altın alacaklar elinizi çabuk tutun! Gram altın rekor seviyeye gidiyor

Altın alacaklar elinizi çabuk tutun! Gram altın rekor seviyeye gidiyor

Başkan Arıcı ve Kaymakam Baştürk yangın bölgesinde sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya, şunları söyledi:

Bayramın ilk altı gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 49 kişi öldü. Toplamda 7 bin 683 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yolculuklar, sevdiklerinizi bir araya getirmek içindir, onları birbirinden ayırmak için değil."