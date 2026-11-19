Murat Türkyılmaz'dan suya her ay zam tepkisi! ''Otomatik artışa son verilmeli...''

İBB Meclisi'nde gerçekleştirilen isKi Genel Kurulu'nda su ve atık su tarifelerine her ay otomatik artış

yapılmasını öngören uygulamanın kaldırılması için Cumhur ittifakı tarafından teklif sunuldu.

AK Parti iBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, konut su tarifesinin 2019'da yaklaşık 4 liradan 66,10 lira artı KDV'ye yükseldiğini belirterek aylık artışlara tepki gösterdi.

Türkyılmaz, vatandaşların ödeme gücü ve suya erişim hakkının gözetilmesi gerektiğini savunarak otomatik

zam uygulamasına son verilmesini istedi. AK Parti, MHP ve BBP grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan

teklifte, aylık güncelleme esaslarının kaldırılması ve ilgili hükümlerin 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlükten

çıkarılması talep edildi.

Teklif, iBB Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi.