Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız Burdur Valisi Olarak Atandı

25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2026/398 sayılı kararnameyle 41 ilin valisi değişirken, 14 vali de İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararname kapsamında Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Burdur Valiliği görevine atandı.

Mülki idarede kapsamlı görev değişikliklerini içeren kararnameyle Burdur’un yeni valisi Mehmet Yıldız oldu. Mevcut Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

2023 yılında Pendik Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Yıldız, yaklaşık üç yılı aşkın süredir ilçede görev yapıyordu. Görev süresi boyunca kamu kurumları, yerel siyaset, sivil toplum kuruluşları ve basınla kurduğu olumlu ilişkilerin yanı sıra vatandaşlarla iç içe yönetim anlayışıyla dikkat çeken Yıldız, Pendik’te önemli izler bıraktı.

İstanbul’un nüfus ve büyüklük bakımından öne çıkan ilçelerinden Pendik’te görev yapan Mehmet Yıldız’ın valilik görevine atanması memnuniyetle karşılandı. Pendik’teki görev süresince ilçeye sunduğu hizmetler ve yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Yıldız, yeni görevine Burdur Valisi olarak devam edecek.

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MEHMET YILDIZ KİMDİR?

7 Kasım 1970 tarihinde Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Yıldız, ilk öğrenimini 1981 yılında Gazipaşa’da tamamladı. Orta ve lise eğitimini 1987 yılında Antalya Aksu Öğretmen Lisesinde bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı yükseköğrenimini 1991 yılında tamamladı.

1996 yılında Antalya Kaymakam Adayı olarak mülki idare mesleğine başlayan Yıldız, 1997-1998 yıllarında eğitim amacıyla sekiz ay süreyle İngiltere’de bulundu. 1998 yılında Sinop’un Türkeli ilçesine kaymakam vekili olarak atandı. 1999 yılında ise beş ay süreyle Milli Güvenlik Akademisi Kursu’na katılarak eğitimini tamamladı.

Akademik çalışmalarını da sürdüren Yıldız, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri alanında başladığı yüksek lisans eğitimini 2000 yılında tamamladı. “Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapıları ve 1980 Sonrası Değişim” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı.

TÜRKİYE’NİN FARKLI İL VE İLÇELERİNDE GÖREV YAPTI

Meslek hayatı boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde önemli görevler üstlenen Mehmet Yıldız, 2000-2001 yıllarında Eskişehir’in Günyüzü, 2001-2003 yıllarında Van’ın Özalp, 2003-2006 yıllarında Çorum’un Mecitözü, 2006-2009 yıllarında Sivas’ın Gemerek, 2009-2014 yıllarında Bartın’ın Amasra ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

Yıldız, 2014-2019 yılları arasında Ankara’nın Kızılcahamam, 2019-2023 yılları arasında ise Pursaklar ilçesinde kaymakam olarak görev aldı.

23 Ağustos 2023 tarihinde Pendik Kaymakamlığına atanan Mehmet Yıldız, 5 Eylül 2023 tarihinde ilçedeki görevine başladı. Yaklaşık üç yılı aşkın süredir sürdürdüğü Pendik Kaymakamlığı görevinin ardından, 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliğine atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Yıldız, İngilizce bilmektedir.

BAŞARILAR DİLERİZ

Pendik’te görev yaptığı süre boyunca kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, yerel siyasetten basın camiasına kadar geniş bir kesimle güçlü ilişkiler kuran ve vatandaşlarla yakın temasını sürdüren Mehmet Yıldız’a, ilçeye verdiği emekler ve sunduğu hizmetler için teşekkür ediyoruz.

Pendik’teki görev süresinin ardından Burdur Valiliği gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen Mehmet Yıldız’a yeni görevinde başarılar diliyor, Burdur’a hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ediyoruz.