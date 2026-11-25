Haydar Göksoy’dan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç’a Öğretmenler Günü Ziyareti

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ak Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, ilçe başkan yardımcıları ve Kadın Kolları Başkanı ile birlikte İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin bu özel günü kutlanırken, eğitim camiasının emek ve özverisine dikkat çekildi.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, nazik ev sahipliği dolayısıyla İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç’a teşekkür edilerek, geleceğin mimarı olan tüm öğretmenlere emekleri, fedakârlıkları ve özverili çalışmaları için şükranlar sunuldu.

Açıklamada ayrıca tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.