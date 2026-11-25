Tuzla’da amatör futbol spor kulüpleriyle dayanışma buluşması

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ilçede faaliyet gösteren 13 amatör futbol spor kulübünün temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Kulüplerin ihtiyaçları ve çözüm önerilerinin ele alındığı buluşmada, Mescit Mahallesi’nde hayata geçirilecek yeni stadyum projesi hakkında da bilgi verildi.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, amatör futbol spor kulüplerinin temsilcileriyle düzenlenen kahvaltı programında spor camiasıyla buluştu. Görüşmede, kulüplerin karşılaştığı sorunlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve tesis ihtiyaçları gündeme geldi. Temsilcilerin talep ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, sorunların çözümüne yönelik atılabilecek adımlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

KAPSAMLI SPOR KOMPLEKSİNİN TEMELİ ATILACAK

Programda Başkan Bingöl, Mescit Mahallesi’nde yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek spor kompleksi hakkında da bilgi verdi. Kulüp temsilcilerinin ilgi gösterdiği proje, futbolun yanı sıra farklı spor branşlarına ve sosyal yaşam alanlarına ev sahipliği yapacak kapsamlı bir spor kompleksi olarak planlandı.

2 bin seyirci kapasiteli tribünün yanı sıra futbol sahaları, dört tenis kortu, atletizm pisti ve geniş yeşil alanların yer alacağı tesis, amatör spor kulüplerinin antrenman ve müsabaka ihtiyaçlarına da cevap verecek. Profesyonel standartlarda spor imkânı sunacak kompleksi ile çocukların ve gençlerin farklı branşlarla tanışmasına, yetenekli sporcuların keşfedilmesine ve atletizmin ilçede yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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Programda ayrıca amatör spor kulüplerinin ilçenin spor kültürünün gelişmesindeki önemine dikkat çekilerek kulüplerle iş birliği ve dayanışmanın sürdürülmesi vurgulandı.