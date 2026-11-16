“Yılın Ahisi” Meral Evcin Özdemir’den AHİSİAD Genel Merkezine Anlamlı Ziyaret

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, köklü Ahilik kültürünün disiplinleri, tarihi kökleri ve günümüz ekonomik ve sosyal yaşamına yansımaları ele alındı.

GELENEKSEL DEĞERLER VE ÜRETİM DİSİPLİNİ KONUŞULDU

​Samimi bir atmosferde geçen görüşmede; Ahilik teşkilatının asırlardır insanımıza kazandırdığı dürüstlük, liyakat, emek ve alın teri ilkeleri masaya yatırıldı. Kadın girişimciliğinin ve el sanatlarının yaşatılmasının Ahilik felsefesindeki yeri vurgulanırken, kökleri ahiliğe dayanan usta-çırak ilişkisinin modern mesleki eğitim ve üretim ekosistemine nasıl uyarlanabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ticaretin, üretimin ve ahlakın en güzel sentezi olan Ahilik Teşkilatının bugünkü neferlerinden olan meslek liseli öğrencilerin istihdama üretime ve ülke ekonomisi ile birçok sektöre sunduğu katkılar ele alındı.

Ahilik Disiplinleri ışığında Mesleki eğitimin lider ülke Türkiye vizyondaki önemi vurgulandı.

​Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AHİSİAD heyeti, Meral Evcin Özdemir’e zanaatına ve kültürel mirasa kattığı değerli katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Türkiye’nin kültürel ve ekonomik hafızasını yaşatan el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasında gösterdiği hassasiyet takdirle karşılandı.

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AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam yapmış olduğu açıklamada; “AHİSİAD olarak; geçmişten aldığımız bu kutlu mirası yılın 365 günü yaşatmaya, usta ellerin emeğini ve Ahi ahlakını geleceğin Türkiye'siyle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

​Ziyaret, günün anısına verilen hediyeler, çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı iyi dilek temennileriyle son buldu.