“Biz büyük bir aileyiz” diyen Sarıkaya’dan Pendiklilere üyelik çağrısı

AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, teşkilatın tüm kademeleriyle birlikte yeni üye çalışmaları kapsamında sahaya çıktı. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Pendiklilerle buluşan Sarıkaya, vatandaşların talep ve düşüncelerini dinledi.

AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Özer Sarıkaya öncülüğünde yeni üye çalışmaları kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşları ziyaret etti.

Teşkilat üyeleriyle birlikte sahaya çıkan Sarıkaya, ziyaretlerde Pendiklilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Sarıkaya, Teşkilat üyeleriyle birlikte mahalle ziyaretlerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

“Biz büyük bir aileyiz” diyen Sarıkaya, teşkilata yeni yol arkadaşları kazandırmak için üyelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Sarıkaya, bu kapsamda ilçenin 36 mahallesinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini ifade etti.