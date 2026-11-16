Temizlik Filosu Güçlenmeye Devam Ediyor: 16 yeni araç daha hizmete girdi

Pendik Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak temizlik filosuna 16 yeni araç daha katıldı. 9 çöp kamyonu, 4 geri dönüşüm, 1 yükleyici (beko loder) ve 2 sıkıştırma çöp kasasından oluşan araçlarla ilçede daha etkin ve hızlı temizlik çalışması yapılacak.

Pendik’te temizlik çalışmalarının daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla belediyenin araç filosu güçlenmeye devam ediyor. Pendik Belediyesi, son olarak 16 yeni aracı daha filosuna kattı. 9 çöp kamyonu, 4 geri dönüşüm aracı, 1 yükleyici (beko loder) ve 2 sıkıştırma çöp kasasından oluşan araçlar için Pendik Belediyesi Atık Yönetim Merkezi’nde kısa bir tören düzenlendi. Törenin ardından yeni araçlar hizmete girdi.

Yeni araçlara da kamera takılacak

Pendik Belediyesi diğer çöp kamyonlarına olduğu gibi yeni alınan araçlara da kamera sistemi takacak. Takılacak kameralar sayesinde hem araç içi hem de saha takibi yapılacak. Kamera sistemiyle canlı olarak görüntüler merkeze aktarılıyor ve ilgili personellerce takip edilerek ekiplerle daha etkin bir çalışma gerçekleştiriliyor.