CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren Hayatını Kaybetti

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pendorya AVM yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ekren, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ekren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Abidin Ekren’in vefat haberi, Cumhuriyet Halk Partisi camiasında ve Pendik’te büyük üzüntüye neden oldu.

Ekren’in cenaze programına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Bölge Gündem Haber olarak, Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.