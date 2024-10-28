Pendik Cumhuriyet Kupası Kros Yarışları'nda kıyasıya mücadele

Pendik Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Pendik Cumhuriyet Kupası Kros Yarışları, ilçenin en hızlı sporcularının kıyasıya mücadele ettiği bir etkinlik olarak başarıyla tamamlandı. Yenişehir Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen şampiyonada, 93 okuldan 680 öğrenci yarıştı.

Yarışmalar, Pendik Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edildi. Etkinlik, büyük bir heyecanla geçerken, çeşitli kategorilerde mücadele eden sporcular, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Dereceye giren öğrencilere başarı madalyaları takdim edilirken, takımlara da kupaları verildi. Pendik Cumhuriyet Kupası, gençlerin spor alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarmanın yanı sıra, sporun yaygınlaşmasına da katkı sağladı. Yarışmalar, katılımcılar ve izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

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