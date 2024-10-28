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Evden çıkmayan kiracı için neler yapılabilir? Kiracı evden en hızlı nasıl çıkarılır?

Kiracıyı evden çıkarmak için Türk yasalarına uygun olarak belirli koşulların yerine gelmesi gerekir. Kiracıyı, yasada belirtilen bu koşulların dışında bir neden göstererek tahliye etmek mümkün değildir. Bir kiracıyı en hızlı şekilde evden çıkarmak mümkün mü?

Evden çıkmayan kiracı için neler yapılabilir? Kiracı evden en hızlı nasıl çıkarılır?
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Kiracıyı tahliye etme nedenleri arasında kiranın ödenmemesi, tahliye taahhüdünün varlığı, mülk sahibinin veya yakınlarının evi kullanma ihtiyacı, büyük tadilat gerekliliği, kiracının komşularıyla yaşadığı sorunlar, kiracının kendi mülküne sahip olması, iflas durumu, kiracının 10 yılın dolmuş olması ve diğer önemli nedenler yer alır.

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Kiracı tahliyesi, Türk Borçlar Kanunu'na dayanmalı ve yasal prosedürlere uygun olarak yürütülmelidir. Tahliye süreci karmaşık olabileceğinden, genellikle hukuki yardım almak tavsiye edilir.

KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLİR?

Kira sözleşmesinin süresi dolmuş olsa bile, kiracıyı tahliye etmek tek başına yeterli değildir. Kiraya veren taraf, kanunda belirtilmiş geçerli bir gerekçe sunmalıdır. Aksi halde kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen süre boyunca evi kullanabilir.

Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi ve diğer ilgili hükümler, kiracının tahliyesine ilişkin kuralları belirler. Bu kanun, kiracının bazı haklarını korur ve kiraya verenin yasal gerekçeler olmaksızın tahliye talebinde bulunmasını engeller.

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