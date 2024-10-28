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  3. Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberini MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde başlatılan hava harekatında: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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Son dakika haberini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu! Irak'ın kuzeyinde başlatılan hava harekatında: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son duyuruda: Irak'ın kuzeyinde hava harekatı başlatıldı.

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Başlatılan operasyon sonucu 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

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Kaynak:AA

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