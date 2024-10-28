Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberini MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde başlatılan hava harekatında: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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Son dakika haberini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu! Irak'ın kuzeyinde başlatılan hava harekatında: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son duyuruda: Irak'ın kuzeyinde hava harekatı başlatıldı.
Başlatılan operasyon sonucu 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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