Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı!
Yayınlanma:
28 Ekim 2024 10:47
Brezilya'nın güneydoğu kıyılarından yaklaşık 145 kilometre açıkta, Atlas Okyanusu'nda yer alan Queimada Grande, kısa sürede bile ziyaret edilmesi oldukça tehlikeli olması nedeniyle Brezilya tarafından da resmen yasaklanmış bulunuyor.
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Yılan Adası olarak da bilinen ve engerek yılanlarının istila ettiği ada Queimada Grande, Brezilya'nın güneydoğu kıyılarından yaklaşık 145 kilometre açıkta, Atlas Okyanusu'nda yer alıyor. Burayı kısa süreliğine bile ziyaret etmek tehlikeli olduğu gibi Brezilya tarafından da resmen yasaklanmış bulunuyor.
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Brezilya'nın güneydoğu kıyılarından yaklaşık 145 km uzakta, hiçbir yerlinin ayak basmaya cesaret edemeyeceği bir ada vardır.
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Ilha da Queimada Grande olarak da bilinen bu gizemli ada o kadar tehlikeli ki Brezilya, herhangi birinin ziyaret etmesini yasakladı.
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Adadaki tehlike, dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olan altın mızrak başlı çukur engerekleri şeklinde geliyor.
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Mızrak başları bir buçuk ayak uzunluğundan daha uzun olabilir ve Yılan Adası'nda 2.000 ila 4.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Mızrak başları o kadar zehirlidir ki, bunlardan biri tarafından ısırılan bir insan bir saat içinde ölebilir.
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YILAN ADASI YILANLARLA NASIL DOLU HALE GELDİ?
Yılan Adası artık ıssız, ancak insanlar 1920'lerin sonuna kadar kısa bir süreliğine orada yaşıyorlardı, anlatılanlara göre yerel deniz feneri bekçisi ve ailesi pencerelerden içeri giren engerekler tarafından öldürüldü.
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Günümüzde, donanma periyodik olarak bakım için deniz fenerini ziyaret ediyor ve hiçbir maceracının adaya çok yaklaşmadığından emin oluyor.
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Bir diğer yerel inanışa göre ise yılanlar, ilk olarak adaya gömülü hazineleri korumak isteyen korsanlar tarafından getirilmiş.
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Gerçekte, engereklerin varlığı yükselen deniz seviyelerinin bir sonucudur.
Yılan Adası eskiden Brezilya anakarasının bir parçasıydı, ancak deniz seviyeleri yükseldiğinde, kara kütlesini ayırdı ve onu bir adaya dönüştürdü.
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