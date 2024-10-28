Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı!

Mızrak başları bir buçuk ayak uzunluğundan daha uzun olabilir ve Yılan Adası'nda 2.000 ila 4.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Mızrak başları o kadar zehirlidir ki, bunlardan biri tarafından ısırılan bir insan bir saat içinde ölebilir.