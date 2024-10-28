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Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı!

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Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı!
Brezilya'nın güneydoğu kıyılarından yaklaşık 145 kilometre açıkta, Atlas Okyanusu'nda yer alan Queimada Grande, kısa sürede bile ziyaret edilmesi oldukça tehlikeli olması nedeniyle Brezilya tarafından da resmen yasaklanmış bulunuyor.
Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı! 1 110

Yılan Adası olarak da bilinen ve engerek yılanlarının istila ettiği ada Queimada Grande, Brezilya'nın güneydoğu kıyılarından yaklaşık 145 kilometre açıkta, Atlas Okyanusu'nda yer alıyor. Burayı kısa süreliğine bile ziyaret etmek tehlikeli olduğu gibi Brezilya tarafından da resmen yasaklanmış bulunuyor.

Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı! 2 210

Brezilya'nın güneydoğu kıyılarından yaklaşık 145 km uzakta, hiçbir yerlinin ayak basmaya cesaret edemeyeceği bir ada vardır.

Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı! 3 310

Ilha da Queimada Grande olarak da bilinen bu gizemli ada o kadar tehlikeli ki Brezilya, herhangi birinin ziyaret etmesini yasakladı.

Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı! 4 410

Adadaki tehlike, dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olan altın mızrak başlı çukur engerekleri şeklinde geliyor.

Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı! 5 510

Mızrak başları bir buçuk ayak uzunluğundan daha uzun olabilir ve Yılan Adası'nda 2.000 ila 4.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Mızrak başları o kadar zehirlidir ki, bunlardan biri tarafından ısırılan bir insan bir saat içinde ölebilir.

Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı! 6 610

YILAN ADASI YILANLARLA NASIL DOLU HALE GELDİ?

Yılan Adası artık ıssız, ancak insanlar 1920'lerin sonuna kadar kısa bir süreliğine orada yaşıyorlardı, anlatılanlara göre yerel deniz feneri bekçisi ve ailesi pencerelerden içeri giren engerekler tarafından öldürüldü.

Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı! 7 710

Günümüzde, donanma periyodik olarak bakım için deniz fenerini ziyaret ediyor ve hiçbir maceracının adaya çok yaklaşmadığından emin oluyor.

Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı! 8 810

Bir diğer yerel inanışa göre ise yılanlar, ilk olarak adaya gömülü hazineleri korumak isteyen korsanlar tarafından getirilmiş.

Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı! 9 910

Gerçekte, engereklerin varlığı yükselen deniz seviyelerinin bir sonucudur.
Yılan Adası eskiden Brezilya anakarasının bir parçasıydı, ancak deniz seviyeleri yükseldiğinde, kara kütlesini ayırdı ve onu bir adaya dönüştürdü.

Bu adaya girmek yürek ister: Dünyanın en tehlikeli adasına, giriş ve çıkışlar yasaklandı! 10 1010
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