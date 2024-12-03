Koruma personeli eğitimleri soluk kesiyor: Zorlu saha görevleri film sahnelerini aratmıyor

"31 ülkeden meslektaşlarımıza eğitim verildi"

Kurulduğu günde beri yaklaşık 25 bin kursiyere eğitim verildiğini belirten Taş, şunları kaydetti:

"Kardeş jandarma teşkilatımızdan 800 personele eğitimler verildi. Bu eğitimlerin ağırlıklı olarak 5 bin personeli, koruma branş eğitimi ve koruma branş eğitimine ağırlık verdiğimiz için de 17 dönem halinde devam eden şekilde süreklilik arz eden şekilde koruma eğitimlerini vermeye devam etmekteyiz."

Emniyet Teşkilatının 179 yıllık birikime ve tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Taş, yurt dışından da bu eğitimlere taleplerin olduğunu ifade etti.

Teşkilatın tecrübelerinden faydalanmak isteyen diğer ülkelerin talepte bulunduğunu belirten Taş, "Öncelikle kendi personelimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra bu ihtiyaçlara da cevap verir nitelikte planlamalar yapmaktayız ve eğitimler vermekteyiz. Şu ana kadar 31 ülkeden meslektaşlarımıza eğitim verildi." dedi.