Koruma personeli eğitimleri soluk kesiyor: Zorlu saha görevleri film sahnelerini aratmıyor

"Sahada yapacakları bütün senaryoyu biz burada yaşatıyoruz"
Kullanıcın eğitimlerde edindiği deneyimle sahada daha etkin görev yaptığını belirten Taş, "Sahada atış kabiliyeti açısından ya da herhangi bir tereddüde herhangi bir teknik arızaya neden olmadan silahıyla zaten bütünleşmiş oluyor. Davranışını geliştirmiş oluyor." diye konuştu.
Eğitimlerdeki güvenlik sistem cihazları ve ekipmanlarının kullanımın da sahadakiyle aynı olduğunu aktaran Taş, şunları kaydetti:
"X-ray cihazları, kapı dedektörleri de yine sahada kullanılan şeklin aynısı. Burada eğitimleri veriliyor. Simülatörlerle uygulamalı ve senaryolu eğitimler veriliyor. Araçla kaçırma, araç düzeni, koruma düzeni, yürüyüş düzeni konularında sahada yapacakları bütün senaryoyu biz burada yaşatıyoruz. Değişen şartlarda, bütün zorluklara nasıl göğüs gerebilirler, nasıl buna tepki verebilirler, Sahada karşılaşmışçasına bu tecrübeyi burada kazanmalarına yönelik, bir vizyon geliştirmelerine yönelik eğitimler veriyoruz. Zorlu bir eğitimden geçiriyoruz arkadaşlarımızı. Bu eğitim sonrasında eğitim sonuç sınavlarımız var. Bu sınavlarımız hem teorik hem de pratiğe yönelik. Sınavlarımızdan başarılı olan arkadaşlarımıza burada sertifika veriyoruz ve başarı olan arkadaşlarımızı buradan mezun ediyoruz."
Taş, kursta başarılı olup sertifika almaya hak kazananların, Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan protokol çerçevesinde akredite edildiği ve uluslararası geçerliliğe sahip olduğu bilgisini verdi.
Akademide eğitim alanların görevlerini kendi hayatlarından bile önde tuttuklarını ifade eden Taş, koruma personelinin öncelikle koruduğu kişinin hayatını kurtarmak için refleks gösterdiğini söyledi: