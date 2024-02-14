Pendik Belediyesi PESEM'le geleceğin sanatçılarını eğitiyor

Pendik Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (PESEM) koro halinde şarkı söylemeyi, gitar ve piyano çalmayı öğrenen çocuklar şimdiden mayıs ayında verecekleri yıl sonu konserine hazırlanıyor.

PENDİKLİ MİNİKLER YIL SONU KONSERİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Pendik Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (PESEM) iki yıl önce çocuklara yönelik başlayan sahne sanatları eğitimleri devam ediyor. Kursa gelen çocuklar, eğitmenleri önderliğinde gitar ve piyano çalmayı, koro halinde şarkı söylemeyi öğreniyor. Çocuklar, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde süren eğitimler sonunda yıl sonu konseri verecek. Mayıs ayında verilmesi planlanan yıl sonu konserine şimdiden hazırlanan çocuklar aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günlerde de sahne alacak.

TÜİK verilerine göre Tuzla nüfusunu artırdı, İstanbul’un yeni cazibe merkezi haline geldi

Altın neden düştü? Piyasa Fed ve enflasyonu mu fiyatladı? İşte uzmandan kaçırılmayacak fırsat yorumu…

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika: Kuvvetli yağış geliyor, aman dikkat

Alper Gezeravcı'ya yeni görev! Resmi Gazete'de yayınladı