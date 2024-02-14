Meteoroloji’den İstanbul için son dakika: Kuvvetli yağış geliyor, aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşlara su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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Meteoroloji’den İstanbul için son dakika: Kuvvetli yağış geliyor, aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşlara su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Açıklamada, metrekareye 20 ile 40 kilogram su düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika: Kuvvetli yağış geliyor, aman dikkat

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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