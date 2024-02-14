Alper Gezeravcı'ya yeni görev! Resmi Gazete'de yayınladı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Alper Gezeravcı'ya yeni görev! Resmi Gazete'de yayınladı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Söz konusu atama kararına göre ayrıca Arif Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan yönetim kurulu üyeliğine getirilen diğer isimler oldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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