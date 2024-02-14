Altın neden düştü? Piyasa Fed ve enflasyonu mu fiyatladı? İşte uzmandan kaçırılmayacak fırsat yorumu…

Piyasalarda haftanın 3. İşlem günü sabah saatlerinde risk iştahıyla başladı. Altın tarafında sabahın ilk saatlerinden itibaren düşüş dikkat çekti.

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri belli oldu…

Gram altın 1968 liradan açılış yaptı. Çeyrek altını 3 bin 300 lira, cumhuriyet altını ise, 13 bin 3450 lira ile yeni güne başladı. Bu fiyatlanma gün içinde de dalgalandı.

ONS ALTINDA İKİ AY SONRA BİR İLK

Altının ons tarafında da bir ilk yaşandı. Uzun bir süre 2.000 doların üzerinde kalan altın, enflasyon verileriyle beraber bir miktar geri çekildi.

2 ay sonra ilk defa 2.000 doların altına gelen ons altın, biraz daha sakin hareket etmeye başladı.

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İSLAM MEMİŞ’TEN FIRSAT AÇIKLAMASI

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verilerinin ardından altın yatırımını değerlendirdi. Memiş yaptığı konuşmada şunlara değindi;

“Ons altın ABD enflasyon verisi sonrası 1900 dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasalar Fed'i fiyatladığı için fiyatlarda aşağı yönlü kırılım gerçekleşti.”

ALIM FIRSATI GELDİ

“Enflasyon verisi öncesi ons altında 2030 dolar seviyesi vardı. Eğer piyasalar Fed'i fiyatlamasıyla 2050 dolar seviyesini test eden bir ons altın görebilirdik. Bu hafta eline dolar geçmiş veya ons altının düşüşünü bekleyen yatırımcılar altına giriş için iyi bir fırsat yakalamış durumda.”

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GRAM ALTINDA BU FIRSATLAR SIK SIK GELMEYEBİLİR

“Gram altın TL fiyatı resmi kur tarafında 2000 lira seviyesi altında seyrediyor. Serbest piyasalarda 2040-2050 lira seviyesinde. Aşağıda 2040 lira güçlü bir destek seviyesi var.

Düğün yapacak olan, elinde parası olan, elinde doları olanlar altın fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşleri bir fırsata çevirmeli. Bu fırsatlar yıl içerisinde sık sık gelmeyebilir.”

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