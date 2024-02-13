Pendik Belediyesi hizmette sınır tanımadı, Sülüntepe Mahallesi’de 10. parkın temeli atıldı

Pendik’e her ay yeni parklar kazandıran Pendik Belediyesi, Sülüntepe Mahallesi’nde yeni bir parkın yapımına başladı. Evliya Çelebi Caddesi üzerinde 613 metrekarelik alan üzerine yapılan park, mahallenin 10. parkı olacak.

Bir yandan parkları revize eden Pendik Belediyesi ekipleri, diğer yandan da ilçede yeni parkların imalatını sürdürüyor. Ekipler, bu kez Sülüntepe Mahallesi’ne yeni bir park inşa etmeye başladı. Evliya Çelebi Caddesi üzerinde hizmet verecek park, bölge sakinlerine hem dinlenme hem de spor yapma imkanı sağlayacak.

Çocuk oyun alanı ve yeşil alanla birlikte toplamda 613 metrekarelik bir alana sahip olacak Evliya Çelebi Caddesi Parkı, Sülüntepe Mahallesi’nin 10. parkı olacak.

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