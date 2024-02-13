Konut kredisi ne zaman çıkıyor? 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı?

Düşük faizli konut kredilerinde son gelişmeler incelenmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini belirterek, "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk."açıklamalarında yer aldı. İlk ev kredisi 2024'te verilecek mi? Ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düşük Faizli Konut Kredileriyle İlgili Açıklama Yaptı

20 Kasım'da Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, konut kredisi ve Aile ve Gençlik Fonu hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası ile BDDK hakkında bilgi sahibisiniz. İlk ev alımında kredi alabilmeniz için yardımcı oluyoruz. Oraya bir düzenleme yapacağız demiştik ve öyle oldu. İkinci veya üçüncü konut satın almak için artık kredi kullanmak zor. İkinci olarak, üçüncü bir konuta kredi sağlamak mümkün olmadığından, ilk konut sahibi konut kredisini kullanıyor.

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Konut sahipliği söz konusu olduğunda, sadece kredi durumu değil, aynı zamanda konut arzının da dikkate alınması gerekir. Konut arz ve talep şeklinde... Aksi takdirde, sadece krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere yükseltme olasılığınız yüksektir. Konut talebini ve arzını eşit bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

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1.20 Faizli Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyasının tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, konunun yıl sonuna kadar TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.