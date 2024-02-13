İstanbul'da ilginç anlar: Alkollü kadın önce ağladı sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen bir kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. O anlar farklı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken ortaya çok ilginç görüntüler çıktı.

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İstanbul'da ilginç anlar: Alkollü kadın önce ağladı sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı

İlginç görüntüler, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde kaydedildi.

Alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında yere oturarak ağlamaya başladı.

Bir süre sonra yanına gelen adam, kadını sürükleyerek kaldırıma çekti.

Bir süre konuştuktan sonra ayağa kalkarken kadın bu kez çöp konteynerinin içine girmeye çalıştı.

Yanındaki adam yine yardımına koşarken kadın dengesini kaybederek düştü. Yaşanan ilginç anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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