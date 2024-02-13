CHP'de büyük İstanbul Krizi! İstanbul aday tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı İmamoğluna yoğun protesto yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde değişim sancıları devam ederken özellikle İstanbul krizi artarak devam ediyor. İstanbul aday tanıtım toplantısında Genel Başkan Özgür Özel'in katılmaması ve Ekrem İmamoğlu'nun konuşma esnasında salonda bulunan partililer tarafından yoğun bir şekilde yuhalanması gündeme oturdu.

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CHP'de büyük İstanbul Krizi! İstanbul aday tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı İmamoğluna yoğun protesto yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç savaşı sürüyor. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı.

İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.

Dün yaşanan olaylı MYK ve PM'nin ardından bugün CHP'nin "Büyük İstanbul Buluşması" Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLTUĞU BOŞ KALDI

İmamoğlu'nun soluna İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik otururken sağındaki koltuğun boş kalması dikkatlerden kaçmadı.

SALONDA EKREM İMAMOĞLU'NA YOĞUN PROTESTO

Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmeyip yerine Oktay Aksu'nun yazılması üzerine bir grup CHP'li pankart açıp İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İmamoğlu ise sözlerinin kesilmesi üzerine sinirlendi. Salonun üst balkonunda partililer münakaşaya girdi.

CHP'nin "Büyük İstanbul" buluşmasında ortalık karıştı! Gerilim dolu anlar kamerada!

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PARTİLİLER ARASI KAVGA

Salonun üst balkonunda ise bir grup CHP'li birbirine girdi.

Uzun süre sakinleşmeyen taraflara görevliler müdahale etti. Ekrem İmamoğlu'nu pankartlarla protesto eden Şükrü Genç destekçisi CHP'liler salondan çıkarılırken taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.

KAYNAK: TAKVİM GAZETESİ

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