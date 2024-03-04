Nipah virüsü durmuyor! Tüm dünyaya yayılmaya başladı

Dünya Sağlık Örgütü, ölümcül Nipah virüsü vakalarındaki artış nedeniyle hızlı tedbirler alınması gerektiğini açıkladı. Bangladeş'te meydana gelen iki ölümcül vaka, dünya sağlık örgütlerini harekete geçirdi.

DSÖ, genç bir erişkin ve küçük bir kız çocuğunu Nipah virüsü nedeniyle öldürdü. Virüsün belirtileri genellikle belirsiz olduğundan, onu doğru teşhis etmek zordur.

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İnsanlardan Hayvanlara Geçiş Riski

Meyve yarasaları gibi taşıyıcı hayvanlar, özellikle insanlara nipah virüsünü taşıyabilir. Hastalığın yayılması için virüs salgılarıyla temas çok önemlidir.

DSÖ, Nipah virüsüne karşı etkili önlemler alınmasını ve uluslararası işbirliğinin artmasını istiyor. Virüs, Birleşik Krallık'ta da ciddi sonuçları olan hastalıklara neden oluyor.